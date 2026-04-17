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Gic 2026: Zanatta (Pilosio Srl), ‘qui in anteprima nostra piattaforma sospesa Flydeck’

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“Siamo venuti qui in fiera anche per proporre in anteprima il nostro prodotto brevettato, Flydeck: una piattaforma sospesa, utilizzata per servire l’intradosso, quindi, la manutenzione di opere strutturali molto importanti come i viadotti, utile anche al loro risanamento strutturale”. Lo ha detto l’ingegnere Alessandro Zanatta, direttore generale Pilosio Srl, intervenendo all’edizione 2026 del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile. Ad organizzare la manifestazione, che alla sua sesta edizione si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali impiegati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

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