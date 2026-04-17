Gic 2026: Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia), ‘grazie ad application fit nostro veicolo pronto per

“Come Man Truck & Bus Italia siamo molto felici di partecipare al Gic per la prima volta nell’anno del nostro 40esimo, portando il nostro veicolo 8×4 allestito con una betoniera Cifa, che ci permette di presentare al meglio il nostro prodotto ad oggi, in un segmento dove siamo fra i produttori principali in un mercato importante. La novità principale è l’application fit, ovvero la possibilità del nostro veicolo di essere subito da fabbrica pronto per ricevere tutte le principali novità per quanto riguarda gli allestimenti in tutti i settori, anche in quelli impegnativi come quello del calcestruzzo”. Lo ha detto Simone Iacuzzi, product manager Man Truck & Bus Italia, intervenendo all’edizione 2026 del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione alla fiera di Piacenza. A ideare e organizzare la kermesse, che alla sua sesta edizione si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali impiegati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.