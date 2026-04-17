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Gic 2026: Ghersoni (Agres), ‘presentiamo prototipo betonpompa con braccio da 31 metri’

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“Quest’anno abbiamo esposto questa betonpompa con un braccio da 30 metri, ancora a livello prototipale, e riusciremo a immetterla nel mercato italiano a partire dal primo trimestre dell’anno prossimo. L’ambito a cui teniamo di più è quello della sicurezza, anche perché la problematica principale riguarda proprio la sicurezza degli operatori che si occupano di queste macchine”. Così Luca Ghersoni, amministratore unico Agres, dealer per Putzmeister e Sany in Italia, alla sesta edizione del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile. Ad organizzare la tre giorni, che si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

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