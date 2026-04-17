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Gic 2026: Carollo (Euromecc), ‘da 50 anni protagonisti del betonaggio a livello globale’

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“Siamo presenti al Gic fin dalla prima edizione e riteniamo che sia una fiera molto importante, cresciuta nel tempo fino a diventare punto di riferimento per il settore del calcestruzzo. Euromecc ha cinquant’anni di storia: è gestita a livello familiare e con la nostra produzione siamo locati esclusivamente in Italia, su 23 ettari produttivi. Ci sono poi ben 250 persone totalmente dedicate alla progettazione e alla produzione dei nostri impianti. Tutto ciò ci porta ad essere protagonisti nel settore del betonaggio a livello globale”. Lo afferma Fabio Carollo, direttore commerciale di Euromecc, in occasione dell’edizione 2026 del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, in svolgimento alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.

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