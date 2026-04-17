Gic 2026: Ruggiu (Atecap), ‘cambiamento epocale per calcestruzzo: ora più importante prestazione

“Siamo in una fase epocale di cambiamento del calcestruzzo perché si passa da una fase in cui era importante la prescrizione, a una fase, invece, dove risulta importante la prestazione del calcestruzzo. Qui entra in gioco la sostenibilità, un elemento fondamentale che, però, va di pari passo con la durabilità del calcestruzzo: nel prescriverlo, bisogna tener conto di entrambe”. Lo ha detto Giuseppe Ruggiu, presidente Atecap, intervenendo all’edizione 2026 del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile. La manifestazione, che alla sua sesta edizione si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali impiegati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è targata Mediapoint & Exhibitions.