Fumo: Ronzulli (Fi), ‘tabagismo è emergenza nazionale, serve strategia condivisa’

“Il fumo resta la prima causa di morte nel nostro Paese. Il tabagismo è un’emergenza nazionale, per questo serve una strategia condivisa. La politica sanitaria deve avere il coraggio di guardare oltre l’emergenza e costruire alleanze solide tra istituzioni, comunità scientifica e società civile. L’aumento del prezzo delle sigarette ha senso solo se accompagnato da campagne informative, programmi di supporto e da un impegno chiaro: ogni euro incassato deve tornare ai cittadini in prevenzione, ricerca e salute, per garantire alle nuove generazioni un futuro più sano”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli (Fi) promotrice dell’incontro ‘Prevenire i tumori, proteggere la salute: strategie e politiche sul fumo’, organizzato al Senato in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi Ets.