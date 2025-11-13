Video

Fumo: Ronzulli (Fi), ‘tabagismo è emergenza nazionale, serve strategia condivisa’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il fumo resta la prima causa di morte nel nostro Paese. Il tabagismo è un’emergenza nazionale, per questo serve una strategia condivisa. La politica sanitaria deve avere il coraggio di guardare oltre l’emergenza e costruire alleanze solide tra istituzioni, comunità scientifica e società civile. L’aumento del prezzo delle sigarette ha senso solo se accompagnato da campagne informative, programmi di supporto e da un impegno chiaro: ogni euro incassato deve tornare ai cittadini in prevenzione, ricerca e salute, per garantire alle nuove generazioni un futuro più sano”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli (Fi) promotrice dell’incontro ‘Prevenire i tumori, proteggere la salute: strategie e politiche sul fumo’, organizzato al Senato in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi Ets.

Potrebbe interessarti

Fumo: Giulia Veronesi, ‘aumento prezzo sigarette misura per contrastare...

Fumo: Meregaglia (Cergas), ‘con tassazione tabacco consumi ridotti...

Violenza di genere: Semenzato, ‘impatto a lungo termine...

Fumo: Finzi (Astraricerche), ‘6 italiani su 10 favorevoli...

Pokrovsk assediata, i russi prendono anche Danilovka e...

Violenza di genere: Carelli (Dire), ‘salute donne è...

Violenza di genere: Semenzato, ‘impatto a lungo termine...

Violenza di genere: Gnocchi (Novartis), ‘le vittime aderiscono...

Bilancio Ue, agricoltori pronti a risalire sui trattori...

Imprese, Syngenta compie 25 anni tra sostenibilità e innovazione