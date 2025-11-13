Video

Fumo: Meregaglia (Cergas), ‘con tassazione tabacco consumi ridotti di 4 punti’

by Adnkronos
“In Irlanda e Francia, dove un pacchetto di sigarette costa rispettivamente 16 e 12 euro, è stata rilevata una diminuzione dei fumatori di 4 punti percentuali, tra il 2017 e il 2023, confermando quindi quanto sostiene l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ovvero che la tassazione è la misura singola più efficace per ridurre i consumi del tabacco e gli effetti negativi sulla salute dei suoi consumatori”. Lo ha detto Michela Meregaglia, ricercatrice Cergas- Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale, Sda Bocconi, intervenendo all’incontro  ‘Prevenire i tumori, proteggere la salute: strategie e politiche sul fumo’, promosso in Senato su iniziativa della vicepresidente Licia Ronzulli e organizzato in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi.

