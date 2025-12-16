Federico Pellegrino, il re azzurro dello sci di fondo portabandiera a Milano Cortina

Federico Pellegrino sarà uno dei quattro portabandiera azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina. Insieme a Brignone, Mosaner e Fontana, sventolerà il tricolore nel momento più iconico dei Giochi Olimpici Invernali, in programma in Italia dal 6 al 22 febbraio 2026.
