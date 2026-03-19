Farmaceutica: Alparone (Lombardia), ‘ecosistema attrattivo per innovazione’

“Quando le aziende che fanno innovazione e ricerca, soprattutto nel campo farmaceutico, scelgono la Lombardia per la propria sede, c’è un motivo: l’ecosistema fatto di università, istituti clinici e istituzioni che permettono di trovare l’ambiente ideale in cui la loro competitività, anche a livello mondiale, trova la propria affermazione”. Così Marco Alparone, vice presidente e assessore al Bilancio e finanza della Regione Lombardia, all’inaugurazione dei nuovi uffici di Regeneron a Milano, un investimento che conferma la forte attrattività della regione e del Paese per le imprese, in modo particolare per quelle che più innovative.