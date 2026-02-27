Video

Endocrinologo Baldelli: “Salute endoginecologica  fondamentale per adolescenti”

“La salute endoginecologica nelle giovani ragazze è fondamentale perché quello dell’adolescenza è un momento particolare. Una fase di transizione in cui il paziente transita da una gestione prettamente pediatrica, a una gestione endocrinologica e ginecologica dell’adulto”. Lo ha detto Roberto Baldelli, direttore dell’Uosd di Endocrinologia presso l’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, durante il convegno “Il tango dell’adolescenza – Corso di alta formazione: primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica dell’adolescente” a Roma.

