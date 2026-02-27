Parità di genere, esperto Galiano: “Con Coop portiamo a scuola l’educazione sentimentale”

“Quello che vogliamo fare con questo grande progetto è portare l’educazione sentimentale e alle emozioni e a scuola. A noi interessa capire le cause, da dove nascono i problemi, che poi portano anche alle violenze, perché queste spesso nascono dalle parole, nelle famiglie dove le emozioni non vengono raccontate ed espresse. In questi eventi parliamo delle emozioni e delle parole, cercando di capire come possiamo smontare il meccanismo” che sta alla base della disparità di genere “il più possibile, così da scongiurare il pericolo che queste violenze si perpetuino”. Così Enrico Galiano, scrittore e insegnante, alla presentazione della seconda edizione di ‘Dire, fare, amare’ a Milano, iniziativa che si inserisce nell’Agenda Close the Gap 2026 di Coop dedicata alla parità di genere.