Eicma 2025: Corsi (Yamaha Motor Italia), 'celebriamo i 70 anni con colorazione ispirata a

“Quest’anno Yamaha Motor Italia compie 70 anni, un bel traguardo. Nel 1955 lanciammo la prima moto, Yamaha YA-1, nel mondo del racing e oggi festeggiamo i 70 anni: li celebriamo con una colorazione, bianca e rossa, che si ispira al mondo delle competizioni”. È quanto affermato da Fabrizio Corsi, responsabile prodotti e comunicazioni di Yamaha Motor Italia, alla giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.

