Digital Networks Act: il cantiere europeo e la conferenza Adnkronos

by Adnkronos
Il Digital Networks Act dovrebbe ridisegnare le regole del digitale: un “cantiere” che mira a integrare reti, cloud, data center e intelligenza artificiale in un unico quadro normativo, semplificando regole e rafforzando la sovranità tecnologica europea. All’Adnkronos, in un incontro promosso insieme a Open Gate Italia, istituzioni, esperti e associazioni di settore hanno discusso le prospettive italiane di fronte a questa trasformazione. Da Silvia Compagnucci a Federico Eichberg, da Letizia Pizzi a Stefano Cavedagna, il dibattito ha mostrato una convinzione comune: la bussola deve restare la capacità di competere.

