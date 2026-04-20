Video

Milano Design Week: Demont (Devialet), ‘i visitatori saranno impressionato da Soundsorial’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Soundsorial è l’incontro tra il nostro perfetto sound design e l’evoluzione tecnologica. Questo permette di far scoprire ai visitatori i nostri due brand. È incredibile quello che abbiamo sviluppato insieme. Siamo orgogliosi di essere alla Milano Design Week, aspettiamo i feedback dei visitatori, ma sono sicuro che non ci saranno sorprese: rimarranno impressionati”. Così Jacques Demont, ceo di Devialet, leader internazionale nell’ingegneria acustica, in occasione delle presentazione di Soundsorial Design, l’installazione realizzata in collaborazione con Iqos e inserita all’interno della settimana del design più rilevante a livello globale.

Potrebbe interessarti

IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire...

Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia),...

Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati...

Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record,...

Gic 2026: ex ministro De Micheli, ‘Europa punti...

Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’

Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della...

Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per...

Odessa e Kiev sotto le bombe russe, almeno...

Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria