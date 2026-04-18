Geely debutta alla Milano Design Week con “Anima Mundi”

(Adnkronos) –

Geely Auto sceglie la Milano Design Week 2026 per rafforzare il proprio posizionamento in Italia e presentare “

Anima Mundi. A Visionary Impulse”

è un’installazione interattiva e immersiva realizzata dallo studio multidisciplinare Dotdotdot.

L’iniziativa si inserisce nella visione del “Rinascimento Tecnologico”, concept con cui Geely ha avviato il proprio percorso sul mercato italiano nel 2025. Si tratta di un approccio che mette la persona al centro dell’innovazione, interpretando la tecnologia come strumento di connessione, relazione e miglioramento concreto della qualità della vita.

“Anima Mundi” trasforma la storica Sala Barozzi, un vero e proprio tesoro nascosto all’interno dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in un ecosistema sensoriale in continua evoluzione, capace di modificarsi in tempo reale in base a luce, umidità, pressione atmosferica e presenza dei visitatori. L’esperienza combina inoltre la dimensione sonora e visiva attraverso una composizione musicale generativa diffusa tramite le 4.000 canne dello storico organo del 1901, integrato con un’interfaccia digitale contemporanea.

“La Milan Design Week è molto più di una vetrina internazionale per Geely: è un laboratorio culturale e di design unico al mondo, un’opportunità strategica per valorizzare il brand, promuovere la propria visione stilistica e connettersi con un pubblico ampio e variegato, interessato alla creatività, alla tecnologia e al futuro della mobilità”, afferma Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italy per Geely Auto e Zeekr.

“L’importanza di Milano e dell’Italia per Geely è ulteriormente rafforzata dalla presenza in questa città di uno dei Design Centre del Gruppo, che crea un ponte tra l’eccellenza creativa italiana e la visione globale della mobilità intelligente. La nuova Geely E2, presentata qui per la prima volta in Italia, è l’espressione più compiuta di questa visione: un’automobile che fa della tecnologia accessibile e del design un’esperienza autentica e quotidiana.”



All’interno dell’installazione farà inoltre la sua prima apparizione italiana la nuova Geely E2, un modello che il brand cinese definisce espressione di una mobilità intelligente, accessibile e orientata al design quotidiano.



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