Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’

“È l’undicesimo anno consecutivo di presenza di Iqos alla Milano Design Week. Abbiamo iniziato questo percorso per capire dove andava il design, in realtà siamo diventati contributori della creazione di design attraverso gli anni. Philip Morris accompagna la propria trasformazione con prodotti che sono altamente iconici e la collaborazione di quest’anno con Devialet vede due aziende impegnate nella ricerca, nell’innovazione e nella creazione di quello che non esiste. Siamo molto felici di poter condividere con tutti Soundsorial, che è un’esperienza che mette a fattore comune la musica, il suono e la creazione appunto di cose che non esistono”. Sono le parole di Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, alla presentazione di Soundsorial, l’installazione che Iqos ha realizzato con Devialet per la Milano Design Week.