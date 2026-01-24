Video

Da Conti a Pausini: il festival 2026 in cifre

by Adnkronos
by Adnkronos

Record, ascolti, numeri e curiosita da Sanremo: dalle conduzioni di Carlo Conti alle co-conduttrici, dai titoli dei brani ai trend della prossima edizione. Ne parliamo con il giornalista Eddy Anselmi, autore del libro “Dizionario del Festival di Sanremo – Interpreti, autori, presentatori e conduttori”.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
