Cultura: all’aeroporto di Roma-Fiumicino l’opera ‘Apparato Circolatorio’ dello scultore Jago

È stata svelata ieri, presso il Terminal 1 dell’Area Transiti dell’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino ‘Leonardo Da Vinci’, l’opera scultorea ‘Apparato circolatorio, sei cuori un solo battito, realizzata da Jago, nome d’arte di Jacopo Cardillo. La reinterpretazione dell’ormai celebre opera dell’artista che si compone di ben 30 cuori, è stata presentata davanti al presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati Federico Mollicone e all’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone. L’opera sarà visibile a tutti i passeggeri e rappresenta una nuova tappa del percorso intrapreso da Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, per trasformare lo scalo di Roma Fiumicino in una vera e propria piattaforma culturale in cui l’arte contemporanea è accessibile, fruibile e parte integrante dell’esperienza di viaggio. 

