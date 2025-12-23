Video

Ricerca, Sla: il Natale solidale 2025 di Aisla raccoglie 480 mila euro per il Centro clinico NeMo

by Adnkronos
La campagna Natale solidale 2025 di Aisla raccoglie 480 mila euro, che saranno interamente destinati a progetti innovativi presso il Centro clinico NeMo. L’importante traguardo raggiunto dalla raccolta fondi, realizzata con il sostegno di partner storici come Galbusera, Caffarel e Lindt, è stato annunciato al Christmas party organizzato dall’associazione a Milano, dove si è conclusa la campagna partita il 20 novembre a Roma. La serata ha coniugato tecnologia, cucina d’autore e impegno sociale con Davide Rafanelli per protagonista: il presidente di SlaFood, malato di Sla, è infatti autore dell’opera d’arte creata attraverso l’attività cerebrale durante un assaggio guidato dei piatti degli chef Roberto Carcangiu, Matteo Cunsolo, Cristian Benvenuto e Fabio Zanetello. L’opera è la dimostrazione concreta che il corpo può fermarsi, ma la mente continua a creare.

