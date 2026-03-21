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Consulenti lavoro: Gribaudo (Deputata) “Incentivare welfare dei professionisti e lavoro femminile”

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“Io credo che la qualità degli ordini professionali, debba essere valorizzata in modo multidisciplinare e avanzato; servono incentivi al lavoro di qualità e il sostegno al welfare dei professionisti – commenta Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione di Inchiesta sulle Condizioni di Lavoro Camera dei Deputati, intervenuta al congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte e Valle d’Aosta a Torino – In particolare mi riferisco alle donne, che subiscono, talvolta per maternità, ma talvolta magari per il lavoro di cura, un taglio essenziale dei propri redditi”.

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