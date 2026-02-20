Comuni: Santoni (Anci), ‘da progetto Piccoli contributo ad Agenda Controesodo’

“Il progetto Piccoli ha dato un grande contributo anche all’agenda controesodo, sia nelle modalità di affrontare i problemi sia nei contenuti, perché bilancio, gestioni associate, personale e bisogni dei cittadini sono i punti di partenza anche dell’agenda controesodo che abbiamo predisposto e che presenteremo ai rappresentanti del governo”. Così, Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e coordinatore della Consulta piccoli Comuni Anci, intervenendo alla prima giornata degli Stati Generali dei Piccoli Comuni, in svolgimento dal 19 al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. Due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica.