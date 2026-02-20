Video

Comuni: Dota (Anci), ‘Stati generali evento molto importante’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Stati generali dei piccoli comuni è un evento molto importante e la grandissima affluenza oggi dimostra che ancora una volta Anci nazionale ha colto nel segno. Attraverso questo progetto abbiamo rafforzato, sulle tematiche che saranno oggetto di laboratori specifici, la capacità amministrativa dei piccoli comuni”. A dirlo Stefania Dota, vice segretario generale di Anci nazionale, alla prima giornata di lavori degli Stati Generali dei Piccoli Comuni, in svolgimento dal 19 al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. Due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica.

Potrebbe interessarti

Comuni: Santoni (Anci), ‘da progetto Piccoli contributo ad...

Chi paga davvero i dazi di Trump?

Massaccesi (Onbd): “A maggio appuntamento con 5000 giovani...

Malattie rare: Premio Omar, ai vincitori il riconoscimento...

Salus tv n° 7 del 18 febbraio 2026

Comuni, Nicotra (Anci): “Nostri 5600 piccoli comuni necessitano...

Cosmetica: presentata a Milano l’edizione 2026 di Cosmoprof...

Di Paola (Coni): “Sport aiuta a veicolare valori...

Giornata europea contro le molestie, avvocato Castagnola: “Sa...

Giornata europea contro le molestie: D’Ubaldo (OdG Lazio):...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.