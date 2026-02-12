Benessere e lavoro: un obiettivo per il Sistema Paese

E’ in atto un cambiamento culturale sull’importanza di affrontare la salute e il benessere sul posto di lavoro. Oggi, ricerchiamo qualcosa di più della sola retribuzione. Il lavoro ha un’importanza significativa nel contribuire al benessere complessivo, che abbraccia sia la sfera fisica che quella mentale.

Come rispondere a queste nuove esigenze? Lo scopriamo in questo episodio del vodcast ‘SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere’. Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: l’On Ilenia Malavasi, membro Commissione Sanità, Camera dei Deputati; e Manuela Vacca Maggiolini , HR Director AbbVie Italia.

“SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere”, il vodcast di Adnkronos e AbbVie, è disponibile ogni mese con un nuovo episodio, su YouTube, Spotify e sulla sezione podcast di adnkronos.com.

Musiche su licenza Machiavelli Music.

AdKey:zP-94qNWQqj3XM