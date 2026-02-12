Video

Benessere e lavoro: un obiettivo per il Sistema Paese

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

E’ in atto un cambiamento culturale sull’importanza di affrontare la salute e il benessere sul posto di lavoro. Oggi, ricerchiamo qualcosa di più della sola retribuzione. Il lavoro ha un’importanza significativa nel contribuire al benessere complessivo, che abbraccia sia la sfera fisica che quella mentale.

Come rispondere a queste nuove esigenze? Lo scopriamo in questo episodio del vodcast ‘SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere’. Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: l’On Ilenia Malavasi, membro Commissione Sanità, Camera dei Deputati; e Manuela Vacca Maggiolini , HR Director AbbVie Italia.

“SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere”, il vodcast di Adnkronos e AbbVie, è disponibile ogni mese con un nuovo episodio, su YouTube, Spotify e sulla sezione podcast di adnkronos.com.

Musiche su licenza Machiavelli Music.
AdKey:zP-94qNWQqj3XM

Potrebbe interessarti

We Make Future 2026: il mondo dell’innovazione atteso...

Casa, Tinagli (Pd): “Prezzi impazziti in Ue, servono...

Tiziano Ferro superospite della prima serata

Università: Introna (Tor Vergata), ‘straordinaria risposta a Open...

Successo dell’Open Day Tor Vergata: oltre 2000 studenti...

Successo dell’Open Day Tor Vergata: oltre 2000 studenti...

Palermo incontra l’Impressionismo: Monet e la Normandia a...

Ricerca: Brunese (Sirm), ‘radiologo fondamentale per individuare errori...

Ricerca: Montemezzi (Sirm), ‘solo il 28% degli scienziati...

A di aderenza ai vaccini, i consigli dei...