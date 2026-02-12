Tiziano Ferro superospite della prima serata

Alla fine, la notizia è arrivata, confermata dallo stesso Carlo Conti su Instagram: Tiziano Ferro sarà il superospite della prima serata del festival di Sanremo 2026. Una notizia che già correva sul filo dei rumors festivalieri, e che il direttore artistico ha ufficializzato dicendosi ‘contentissimo’ di ospitare il cantante di Latina ormai di casa a Los Angeles. Che salirà sul palco dell’Ariston con uno scopo preciso: festeggiare i 25 anni di ‘Xdono’, la celebre hit che l’ha consacrato popstar a tutto tondo nell’Olimpo italiano e internazionale della musica.

