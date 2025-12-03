Video

Assemblea Generale Alis 2025: logistica strategica e sostenibilità al centro della crescita italiana

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Si è svolta presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Assemblea Generale di Alis, l’Associazione della logistica dell’intermodalità sostenibile, alla presenza di autorità istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale e stakeholder del settore dei trasporti. Quella di Alis è una realtà ben consolidata: rappresenta oggi 2.450 soci, 476.000 lavoratori e 150 miliardi di euro di fatturato aggregato. L’assemblea ha confermato il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il dialogo tra imprese, governo e istituzioni europee.

Potrebbe interessarti

Imprese: Grillo (Mind), ‘cresce l’interesse attorno al nostro...

Guidesi (Regione Lombardia), ‘Pubblico e privato ricetta vincente...

Imprese: MInini (Mind), ‘progettare l’innovazione significa collaborare’

Farmaci: al Senato il Tavolo istituzionale per accesso...

Farmaci: Celia (argenx), ‘innovazione farmacologica c’è quando rapidamente...

Leonardo Fornaroli, sognando la Formula 1

Disoccupazione in calo, a ottobre -6%

Di Caterina (Alis): “Sostenibilità e competitività, nuovo progetto...

Grimaldi (Alis): “ Associazione in crescita, servono correttivi...

Arnoldi (HW Style): “Essere a Alis significa contribuire...