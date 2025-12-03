Assemblea Generale Alis 2025: logistica strategica e sostenibilità al centro della crescita italiana

Si è svolta presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Assemblea Generale di Alis, l’Associazione della logistica dell’intermodalità sostenibile, alla presenza di autorità istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale e stakeholder del settore dei trasporti. Quella di Alis è una realtà ben consolidata: rappresenta oggi 2.450 soci, 476.000 lavoratori e 150 miliardi di euro di fatturato aggregato. L’assemblea ha confermato il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il dialogo tra imprese, governo e istituzioni europee.