Video

Imprese: Grillo (Mind), ‘cresce l’interesse attorno al nostro distretto’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Oggi abbiamo avuto la presenza di importanti esponenti delle istituzioni, questo significa che l’interesse attorno al distretto cresce molto in questa ottica di continua relazione e collaborazione tra pubblico e privato”. Lo ha detto Fabrizio Grillo, presidente Federated Innovation @Mind, partecipando all’evento annuale ‘Building the Change’ di Federated Innovation @Mind, allo Human Technopole a Milano. Un convegno che ha visto la partecipazione del mondo delle imprese, delle istituzioni e del mondo accademico in un lavoro sinergico volto a creare nuove opportunità di concerto tra pubblico e privato.

Potrebbe interessarti

Assemblea Generale Alis 2025: logistica strategica e sostenibilità...

Guidesi (Regione Lombardia), ‘Pubblico e privato ricetta vincente...

Imprese: MInini (Mind), ‘progettare l’innovazione significa collaborare’

Farmaci: al Senato il Tavolo istituzionale per accesso...

Farmaci: Celia (argenx), ‘innovazione farmacologica c’è quando rapidamente...

Leonardo Fornaroli, sognando la Formula 1

Disoccupazione in calo, a ottobre -6%

Di Caterina (Alis): “Sostenibilità e competitività, nuovo progetto...

Grimaldi (Alis): “ Associazione in crescita, servono correttivi...

Arnoldi (HW Style): “Essere a Alis significa contribuire...