Imprese: Grillo (Mind), ‘cresce l’interesse attorno al nostro distretto’

“Oggi abbiamo avuto la presenza di importanti esponenti delle istituzioni, questo significa che l’interesse attorno al distretto cresce molto in questa ottica di continua relazione e collaborazione tra pubblico e privato”. Lo ha detto Fabrizio Grillo, presidente Federated Innovation @Mind, partecipando all’evento annuale ‘Building the Change’ di Federated Innovation @Mind, allo Human Technopole a Milano. Un convegno che ha visto la partecipazione del mondo delle imprese, delle istituzioni e del mondo accademico in un lavoro sinergico volto a creare nuove opportunità di concerto tra pubblico e privato.