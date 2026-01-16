Antonio Arena, mestiere predestinato

Contro il Torino, in una partita dura, combattuta e che alla fine la Roma perde, Antonio Arena si ritrova dentro l’area al momento giusto. Un colpo di testa che fa conoscere a tutti il suo nome e che genera l’urlo dell’Olimpico, da sempre laboratorio perfetto per aspiranti eroi.
Estratti audio: VIDEO ROMA-TORINO 2-3 | HIGHLIGHTS | OTTAVI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 – Serie A – 14 gen 2026; VIDEO ANTONIO ARENA | INTERVISTA POST ROMA-TORINO – AS Roma – 14 gen 2026.
