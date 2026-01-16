Leon Kennedy e il mistero di Elpis: Capcom svela Resident Evil 9

(Adnkronos) – Il debutto di Resident Evil Requiem, fissato per il 27 febbraio 2026, segna un momento di profonda evoluzione per il franchise di Capcom, puntando su una struttura narrativa duale e un’integrazione tecnologica all’avanguardia. Nel corso di uno showcase di circa dieci minuti, l’azienda ha mostrato le caratteristiche e la storia del gioco. La vicenda vede protagonisti l’analista dell’FBI Grace Ashcroft e il veterano agente del DSO Leon Kennedy, impegnati a svelare il segreto di Elpis, un concetto chiave legato alla scomparsa della madre di Grace e agli eventi oscuri che coinvolgono entrambi i personaggi. Sul fronte tecnico, l’esperienza promette una flessibilità inedita grazie alla possibilità di alternare in tempo reale la visuale in prima persona, orientata all’immersione, e quella in terza persona, più adatta alle sequenze d’azione dinamica.

Le dinamiche di gameplay differenziano nettamente i due protagonisti, offrendo approcci complementari alla sopravvivenza. Leon Kennedy mette in campo la sua esperienza nel combattimento ravvicinato e nell’uso delle armi da fuoco, introducendo l’impiego tattico di un’ascia e la possibilità di ritorcere contro i nemici i loro stessi strumenti, come le motoseghe. Grace Ashcroft, intrappolata inizialmente in un sanatorio, incarna invece l’anima più pura del survival horror. Per lei, la gestione delle risorse limitate diventa cruciale, arricchita da un sistema di crafting che utilizza il sangue infetto per potenziare l’arsenale, di cui il revolver Requiem rappresenta l’ultima e più potente risorsa difensiva.

Un elemento di discontinuità rispetto al passato è rappresentato dal comportamento dei non morti. In questo capitolo, gli zombi conservano tracce delle loro abitudini pre-morte, manifestando ossessioni residue come cucinare, pulire specchi o cantare. Queste routine comportamentali non sono semplici dettagli estetici, ma possono essere sfruttate dai giocatori per aggirare le minacce o pianificare imboscate. Il livello di sfida sarà modulabile attraverso diversi gradi di difficoltà, con la modalità Standard che recupera elementi classici come l’obbligo di utilizzare i nastri d’inchiostro per il salvataggio nelle sessioni con Grace, imponendo una pianificazione strategica rigorosa.

Resident Evil Requiem sarà disponibile su un ampio spettro di piattaforme, includendo PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Nintendo Switch 2. La versione PC beneficerà delle tecnologie NVIDIA DLSS 4 e del path tracing per massimizzare la resa visiva, mentre il supporto a GeForce NOW garantirà l’accessibilità anche su dispositivi con specifiche tecniche contenute. Contemporaneamente al lancio del nuovo capitolo, Capcom porterà su Switch 2 anche le edizioni Gold di Resident Evil 7 e Resident Evil Village, consolidando la presenza della saga sulla console di nuova generazione di Nintendo.

L’impatto mediatico dell’operazione è supportato da collaborazioni di alto profilo che portano il marchio Resident Evil nel mondo del lifestyle. Hamilton ha realizzato due cronografi in edizione limitata ispirati agli orologi indossati dai protagonisti, mentre Porsche ha collaborato alla creazione di una versione personalizzata della Cayenne Turbo GT, presente nel gioco come veicolo di Leon. Il trentesimo anniversario della serie sarà inoltre celebrato con una serie di concerti orchestrali internazionali e il lancio di una linea di merchandising che include la prima statuina Amiibo dedicata al franchise, raffigurante Grace Ashcroft, prevista per l’estate del 2026.

