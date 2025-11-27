Video

Ai, Secundo (Lum), ‘87% universitari la usa, Atenei si stanno dotando di regolamenti appositi’

by Adnkronos
“All’interno delle nostre università, l’87% degli studenti fa uso quotidiano dell’intelligenza artificiale e tutti gli Atenei stanno cominciando a dotarsi di regolamenti per l’introduzione dell’Ai, sia per quanto riguarda la didattica, per quanto riguarda la ricerca e anche la terza missione, ovvero l’impatto dell’università sul territorio”. Sono le parole di Giustina Secundo, prorettrice all’Innovazione e terza missione della Libera Università Mediterranea ‘Giuseppe Degennaro’, alla terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale, che ha riunito a Palazzo dell’informazione a Roma esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa per un confronto sulle sfide e le opportunità dell’Ai.

