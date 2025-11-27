Ai, Ciulli (Google), ‘AiMode risponde a domande complesse facendo decine di ricerche

“AiMode è disponibile in Italia solo da qualche settimana” e si configura come “un motore di ricerca evoluto in grado di rispondere a domande complesse che, con i motori di ricerca tradizionali, necessiterebbero di decine di ricerche. Quando si chiede qualcosa ad AiMode, questo fa decine di ricerche in contemporanea e restituisce una risposta contenente anche i link delle fonti più rilevanti con quel dato”. Così Diego Ciulli, head of government affairs and public policy di Google, alla terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale, un confronto sulle sfide e le opportunità dell’Ai.