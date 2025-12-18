Un Tamagotchi per le Blackpink, nuova collaborazione

(Adnkronos) – L’universo del K-pop incontra la nostalgia tecnologica degli anni Novanta in un’operazione commerciale che punta a unire due fanbase globali. Le Blackpink, tra i gruppi femminili più influenti dell’industria musicale odierna, hanno ufficializzato una collaborazione con il marchio Tamagotchi che permetterà ai fan di accudire le versioni digitali delle quattro cantanti. Secondo quanto comunicato da YG Plus, il primo frutto di questa partnership debutterà il prossimo 23 dicembre, data in cui il dispositivo sarà reso disponibile per l’acquisto attraverso la sezione dedicata ai regali della piattaforma KakaoTalk in Corea del Sud.

L’operazione non si limita a un singolo lancio natalizio, ma prefigura un progetto a lungo termine. Il prodotto in uscita a dicembre rappresenta infatti solo il primo tassello di una linea ufficiale Blackpink x Tamagotchi che verrà distribuita in maniera più capillare durante il prossimo anno. Sebbene i dettagli specifici sulle funzionalità avanzate e sulle future declinazioni del giocattolo siano stati rimandati a data da destinarsi, la strategia appare chiara: rivitalizzare il concetto di “virtual pet” associandolo all’immagine di uno dei brand musicali più forti del momento.

L’iniziativa di merchandising si inserisce in un periodo di intensa attività per il gruppo, attualmente impegnato nel tour mondiale “Deadline”. La tournée, inaugurata lo scorso luglio con una doppia data a Goyang, ha visto le Blackpink completare le leg previste negli Stati Uniti e in Europa. L’agenda dei concerti proseguirà il prossimo anno con un focus specifico sul mercato asiatico, con tappe già confermate in Giappone e a Hong Kong.

