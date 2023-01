Scommesse online: come capire quando un sito è sicuro?

In molti scommettono online sugli sport più seguiti al mondo. Tra partite di calcio, tennis, pallacanestro e altro, c’è l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, proprio perché ci sono tantissimi siti di scommesse online, molti non sanno a quale rivolgersi.

Quali sono i siti più sicuri e come capire se un sito offre le giuste protezioni per la privacy e la sicurezza? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito, analizzando quali fattori prendere in considerazione e soprattutto a cosa prestare attenzione.

I fattori da valutare quando si sceglie un sito di scommesse online

In primo luogo, occorre comprendere quali sono i fattori da valutare quando si sceglie un sito di scommesse online. Qualcuno potrebbe voler puntare soltanto sulle piattaforme più pubblicizzate e conosciute. Tuttavia, è bene non soffermarsi solo sui siti più conosciuti del settore.

Possono esserci portali che magari non hanno una grande pubblicità eppure offrono numerosi vantaggi. A ogni modo, per capire se vale la pena dal punto di vista della sicurezza scommettere su un sito, occorre valutare alcuni fattori. Ecco quali sono i più importanti e perché bisogna sempre considerarli.

Bonus di benvenuto

Il primo aspetto da considerare è il bonus di benvenuto. Proprio così, per molti potrà sembrare strano, ma questo può essere un campanello d’allarme che può aiutare a capire se un sito è affidabile oppure no.

In effetti, il bonus di benvenuto è un “must” per tutti i siti di scommesse o casinò online. Che dire però se il bonus di benvenuto sembra esageratamente alto o inverosimile? In tal caso c’è qualcosa che non va.

Alcuni tra i più importanti casinò mettono a disposizione bonus che possono arrivare fino a 1000 euro. Tuttavia, non si tratta di soldi reali, ma di credito di gioco che si può spendere sul sito. Inoltre, questo bonus non si può usare subito ma viene sbloccato solo dopo aver completato la registrazione e aver ricaricato il conto del sito.

Dunque, se un portale asserisce di poter far ottenere soldi subito a cifre molto alte, magari che arrivano a 2000 euro, forse si tratta di uno scam. Un sito di scommesse affidabile non offrirebbe mai quelle cifre e soprattutto non prometterebbe soldi reali gratis. Probabilmente, il sito truffa vuole solo ottenere dati sensibili e magari avere anche l’accesso a un eventuale metodo di pagamento.

È fondamentale prestare la massima cautela, perché solo in questo caso si possono evitare truffe, raggiri e perdite di denaro.

Quindi, in caso di bonus alti, non bisogna perdere la testa, ma per evitare problemi è bene approfondire i dettagli di questo bonus e capire di più in merito a come lo si può ottenere e in cosa consiste realmente.

Metodi di pagamento e ricarica accettati

Un altro aspetto da considerare e da non sottovalutare sono i metodi di pagamento e ricarica accettati. I siti più famosi e noti di scommesse online accettano soltanto metodi di pagamento affidabili e riconosciuti a livello mondiale.

Ad esempio, permettono di poter ricaricare e pagare sul proprio conto utilizzando carte di credito e di debito appartenenti a circuiti affidabili come Mastercard, Visa oppure American Express. In alcuni casi, poi, i siti di scommesse online accettano anche ricariche effettuate con Postepay e carte del circuito bancomat.

Ancora, per gli utenti più tecnologici, i metodi di pagamento e ricarica accettati consistono in sistemi online. Il più famoso è sicuramente PayPal, ma un concorrente valido che viene usato molto spesso è Skrill. Se un sito permette di pagare o ricaricare il conto con tutti questi metodi di pagamento e si nota che il portale ha regole specifiche per ogni pagamento, allora può essere considerato sicuro.

Qualche dubbio, invece, può venire se si nota che il sito accetta pagamenti e ricariche con limitati metodi di pagamento. Nella fattispecie, se un sito accetta soltanto pagamenti con Postepay è consigliato non continuare ed eliminare subito il proprio account. Perché? Ebbene, perché i malviventi spesso usano questo metodo di pagamento per poter sottrarre denaro agli utenti. Le Postepay possono essere violate con estrema facilità e i soldi possono essere sottratti in modo completo, senza lasciare alcuna traccia.

Dunque, qualora si dovesse notare ciò, è bene mostrare la guardia alta e non cadere in questo tranello.

Scommesse disponibili e opzioni di puntata

Un altro fattore da prendere in considerazione riguarda le scommesse disponibili e le opzioni di puntata che i siti offrono. I comuni siti scommesse in Italia permettono agli utenti di puntare sugli sport e sulle gare più famose del mondo.

Alcuni permettono di fare puntate, ad esempio, sulle principali leghe di calcio come la Serie A, la Premier League, la Ligue 1 e la Liga spagnola. Inoltre, offrono la possibilità di poter puntare in diretta, seguendo l’andamento della partita.

Ci sono inoltre piattaforme di scommesse che permettono di puntare anche su altri sport. Nella fattispecie sono accettate puntate sui principali tornei di tennis, come quelli del Grande Slam, sulle principali leghe di Basket, prima su tutte la NBA, e sulle corse di Formula 1. Non mancano poi altri sport che magari sono meno seguiti nel mondo e in Italia come l’hockey, la pallavolo, lo snooker, il baseball e il rugby. A ogni modo, i migliori siti di scommesse online presentano ai loro utenti una vasta scelta.

Che dire invece se c’è qualche sito che offre solo scommesse su pochi eventi? In questo caso, molto probabilmente si tratterà di una truffa. Questo perché i cyber-criminali che hanno creato il sito non si impegnano al massimo nel cercare di ricreare perfettamente il sito. Dunque, hanno mettono in piedi una landing page che possa dare una parvenza di veridicità, ma è falsa al 100%.

Se si nota un aspetto simile al sito di riferimento, sarebbe lecito farsi due domande e non farsi prendere dall’impeto, anche se le quote per le scommesse sembrano pazzesche e da cogliere al volo.

Recensioni degli utenti che hanno provato il sito

Infine, l’ultima arma che si può usare per poter capire se un sito di scommesse sportive è affidabile oppure no è quello di leggere le recensioni presenti sul web. Attenzione però, non bisogna fare una ricerca effimera e superficiale. Infatti, su alcuni portali i cyber-criminali riescono a creare delle recensioni false che possono sembrare attendibili.

Tuttavia, c’è una cosa che questi elementi truffaldini non possono nascondere: le recensioni negative. Se qualcuno purtroppo è già stato truffato sarà stato acuto da avvertire gli altri sul web. D’altronde, è sempre più facile scrivere una recensione negativa piuttosto che una positiva.

Quindi, se si trovano recensioni che evidenziano come il sito sia truffaldino o poco affidabile, allora sarebbe bene evitare d’iscriversi. Se poi alle recensioni negative si affiancano altre con dettagli sospetti, come quelli descritti in precedenza, allora bisogna davvero stare alla larga.

Alla fine, con una ricerca accurata è possibile trovare le recensioni negative, se ci sono, e comprendere se un sito è affidabile oppure no.

Che dire della sicurezza dei siti non riconosciuti dall’AAMS?

A questo punto, si conoscono tutti i dettagli per riuscire a capire quando un sito è affidabile oppure no. Che dire però dei siti non aams? In effetti sono in molti a chiederselo.

I siti non aams, sono quelli non riconosciuti dall’agenzia delle dogane e dei monopoli presenti in Italia. Questi siti non sono stati riconosciuti da questo ente e non hanno ricevuto una certificazione o un numero identificativo. Significa dunque che questi siti non sono affidabili? La risposta non è così semplice.

I siti non aams, o non ADM, possono operare senza problemi all’estero e sono riconosciuti in altri paesi del mondo al di fuori dell’Italia. Tuttavia, non hanno deciso di adeguarsi alle leggi dello stato italiano, dunque non sono stati ammessi sul territorio nazionale.

Comunque, a volte i siti non aams sono professionali e del tutto affidabili. Tuttavia, ci sono alcune differenze con quelli che sono i tradizionali siti italiani. In primo luogo, questi siti permettono di puntare soldi senza alcun limite. Questo significa che anche le vincite illimitate sono ammesse e non bisogna fermarsi a un certo punto: un dettaglio pericoloso. Ancora, questi siti offrono diverse tipologie di puntate che possono includere diversi decimali. Si tratta di puntate che spesso vengono usate in paesi esteri come quelli del Regno Unito.

Inoltre, sui siti non aams è possibile puntare su sport che sono proibiti in Italia. Tra questi, il più famoso è sicuramente l’MMA. In Italia non è possibile puntare sugli incontri di lotta di questo genere, ma chi è un appassionato può farlo sui siti non regolamentati dall’aams.

Comunque, prima di puntare su questi siti, è bene assicurarsi che siano protetti e che rispettino i requisiti indicati in precedenza. Se non sono sospetti, allora si può puntare su di essi e godersi il brivido del gioco.

Conclusioni: non resta far altro che puntare e sperare nella fortuna

In definitiva, ora si conoscono tutti i dettagli in merito ai siti di scommesse sportive sicuri e sui siti non aams. Ora non bisogna far altro che aprire un conto su un portale, registrarsi e puntare sugli eventi che si preferiscono.

L’obiettivo? Ovviamente divertirsi e vincere!