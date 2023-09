Newsletter ed e-mail marketing: strumenti ancora utili per l’acquisizione di nuovi clienti

Negli ultimi anni i modi per vendere i nostri prodotti on-line si sono moltiplicati, tanto che molti pensano che la newsletter e l’e-mail marketing siano strumenti superati.

Nulla di più sbagliato! Infatti,nonostante l’avvento dei social (con la velocità e il continuo cambiamento che li contraddistingue) l’e-mail marketing resta uno strumento molto utile per generare buoni guadagni sul web e ottenere nuovi clienti fidelizzati, che preferiscono la comunicazione più personalizzata di una mail e rifuggono dalla standardizzazione tipica dei social.

Ecco un paio di dati per farvi rendere subito conto che con le DEM (acronimo di Direct Email Marketing) si possono ottenere buoni risultati.

L’e-mail marketing infatti:

è 40 volte più efficace dei social network per ottenere nuovi clienti;

per ottenere nuovi clienti; offre un tasso di conversione (e dunque di vendite) del 17% più alto;

(e dunque di vendite) del 17% più alto; ogni euro speso per l’e-mail marketing offre un ritorno di 44€.

(Dati Direct Marketing Association)

Come fa l’e-mail marketing a garantire questi risultati così performanti in termini di conversione degli utenti rispetto agli altri canali di web marketing?

L’e-mail marketing ha due caratteristiche fondamentali che lo rendono così utile ed efficace:

La personalizzazione, che si può ottenere attraverso una corretta segmentazione delle diverse liste di contatti, cioè liste di nominativi e e-mail che hanno in comune uno o più interessi o caratteristiche specifiche; La possibilità di essere inviate “al momento giusto”, con la possibilità di creare comunicazioni personalizzate in grado di far sentire speciale l’utente. Ad esempio inviare un buono sconto per un acquisto il giorno del compleanno di un iscritto alla newsletter è un primo passo per trasformare un semplice contatto in un cliente fedele.

