I 4 sport più popolari in Italia nel 2022

Storicamente l’Italia si è sempre saputa contraddistinguere in ambito sportivo, raggiungendo spesso vette clamorose. Un esempio recentissimo è la striscia di successi collezionati nel 2021: dodici mesi che hanno visto gli Azzurri trionfare in tantissime discipline. Torna subito alla mente il successo agli Europei di calcio, con la vittoria ai rigori contro l’Inghilterra. In uno stadio gremito di tifosi avversari, la finale si giocava infatti a Wembley, e dopo essere passati quasi subito in svantaggio, la squadra allenata da Roberto Mancini è riuscita prima a pareggiare e poi a battere i padroni di casa dagli undici metri, riportando in Italia un trofeo che mancava dal 1968. Indimenticabili poi le Olimpiadi che si sono svolte a Tokyo. Pagine di storia sportiva indelebili nella memoria degli italiani, trionfi che hanno risvegliato la passione di un popolo non solo per il calcio, ma anche per le discipline meno seguite.

Gli sport più seguiti dagli italiani e sul quale amano scommettere: il calcio la fa da padrone

I successi degli ultimi mesi hanno rafforzato l’amore degli italiani per lo sport, a tutte le latitudini. Un interesse che avuto un ulteriore slancio sia grazie alla possibilità di poter vedere più facilmente i propri beniamini in azione in TV o su un dispositivo mobile, sia per il ruolo che riveste il mondo delle scommesse online. Il poter guardare in diretta una gara e allo stesso tempo fare pronostici su una squadra o su una competizione, sono fattori che incidono profondamente sull’interesse generale verso una disciplina.

Per questo, come è facile immaginare, lo sport più popolare in Italia è il calcio: quasi una vera e propria religione, che conta milioni di praticanti senza distinzione di età o provenienza geografica. Nella Penisola però, quando ci si riferisce al calcio, la pratica è solo una piccola parte, perché questo sport invade i palinsesti delle televisioni, riempie le pagine dei giornali, è argomento di discussione in radio, tra amici, nei luoghi pubblici sui risultati passati e su quelli che potrebbero essere oggetto di un pronostico online. Difficilmente è immaginabile un futuro in cui il calcio possa cedere ad altre discipline il ruolo di sport più seguito in Italia.

Basket, volley e nuoto, tra successi sportivi e milioni di praticanti

Il divario sembra incolmabile già rispetto al secondo sport più popolare, ovvero il basket. Nonostante possa contare su un numero altissimo di praticanti e iscritti alla FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, la palla a spicchi non riesce ad avere tutto lo spazio che è concesso al calcio, ma certamente non sfigura. Chi ama la pallacanestro in Italia, non solo ha tantissime possibilità di praticarlo in prima persona visto il numero di impianti a disposizione, ma ha anche molte chances di seguirlo in TV o sulla carta stampata.

Stesso discorso anche per gli altri due sport che completano questa Top 4 degli sport più popolari in Italia, ovvero volley e nuoto. Nel caso di queste due discipline, oltre a poter contare su milioni di ragazzi e ragazze che si cimentano sotto rete o tuffandosi in piscina, un ruolo fondamentale lo rivestono i successi internazionali degli Azzurri, sia nelle competizioni a squadre che in quelle dove sono impegnati i singoli atleti. Decine di successi che alimentano continuamente l’interesse attorno a questi sport, confermandoli ogni anno che passa tra quelli più seguiti e popolari in Italia.