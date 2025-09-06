Roborock a IFA 2025, dalla casa al giardino

(Adnkronos) – Roborock sceglie il palcoscenico di IFA per mostrare come la robotica domestica stia diventando sempre più completa, spaziando dagli interni agli spazi verdi. Con il motto “Rocking Life, Inside and Out”, l’azienda cinese annuncia la sua prima linea di robot tosaerba, amplia la gamma degli aspirapolvere di fascia alta e propone concept capaci di ridefinire l’idea stessa di elettrodomestico. Per la prima volta, Roborock entra nel settore della cura dei giardini con i modelli RockMow Z1, RockMow S1 e RockNeo Q1. Si tratta di robot tosaerba che sfruttano la lunga esperienza maturata nel campo della navigazione IA e del controllo di precisione dei robot aspirapolvere. Tra le innovazioni più interessanti troviamo la trazione integrale AWD con quattro motori indipendenti, l’evitamento intelligente degli ostacoli e la capacità di affrontare pendenze fino all’80%. Una gamma pensata per coprire prati di diverse dimensioni, portando l’automazione intelligente oltre le mura domestiche. Tra le novità più attese per il mercato italiano c’è il Roborock Qrevo Curv 2 Pro, disponibile da ottobre. Il modello introduce un telaio AdaptiLift aggiornato con ruote omnidirezionali capaci di sollevare il robot fino a 3 cm, adattandosi anche ai tappeti più spessi. Il design ultrasottile da 7,98 cm, reso possibile dal sistema di navigazione RetractSense, permette al dispositivo di infilarsi sotto i mobili mantenendo al tempo stesso una scansione LiDAR a 360° negli spazi aperti. Il tutto, afferma Roborock, è accompagnato da una potenza di aspirazione tra le più elevate della categoria. Sempre da ottobre sarà disponibile in Italia il nuovo Roborock F25 Ultra, aspirapolvere-aspiraliquidi portatile dotato di tecnologia VaporFlow, in grado di rilasciare un getto di vapore a 150°C. Questa soluzione elimina macchie ostinate senza detergenti chimici, con certificazioni che attestano la rimozione di batteri e allergeni oltre il 99,9%. Nel segmento cordless arrivano le nuove serie H60 e H60 Hub. La seconda introduce una base di svuotamento e ricarica automatica che in soli dieci secondi sigilla la polvere, mentre l’asta pieghevole fino a 90° consente di raggiungere facilmente angoli e spazi ridotti. Soluzioni che puntano a semplificare la pulizia quotidiana senza compromessi. Roborock porta a IFA anche Zeo X, una lavasciuga dal design compatto e minimalista, con capacità di 11 kg in lavaggio e 6 kg in asciugatura. Grazie alla tecnologia Zeo-cycle, l’asciugatura avviene a basse temperature – circa 50°C per la maggior parte dei tessuti e 37°C per lana e seta – garantendo la massima cura degli indumenti. Certificata Woolmark Green, la Zeo X non sarà però disponibile sul mercato italiano. Guardando al futuro, Roborock ha mostrato un’anteprima del 4-in-1 Homewide Cleaning Combo, un sistema unico che integra lavatrice, asciugatrice, robot aspirapolvere e base in un solo prodotto, con gestione centralizzata e compatibilità con comandi vocali. Anche il Roborock Saros Z70, il modello con il braccio in grado di spostare oggetti dai pavimenti, riceve un importante aggiornamento software: grazie al riconoscimento IA personalizzabile, può identificare fino a 50 oggetti aggiunti dagli utenti tramite foto, mentre la nuova modalità Programmazione permette di creare routine personalizzate tramite drag and drop dall’app ufficiale. Le novità arrivano in un momento di forte crescita per l’azienda. Secondo IDC, Roborock è leader nel primo semestre 2025 per vendite e valore in Paesi come Germania, Svezia, Norvegia e Corea del Sud, oltre a occupare la prima posizione negli Stati Uniti per valore delle vendite. I dati finanziari parlano chiaro: nel primo semestre 2025 i ricavi sono cresciuti del 78,96% su base annua, toccando i 7,9 miliardi di RMB. A conferma delle ambizioni globali, l’azienda ha anche annunciato l’intenzione di quotarsi alla Borsa di Hong Kong. —[email protected] (Web Info)