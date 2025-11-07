Pokémon Z-A – Megadimensione: svelate le Luminopoli Dimensionali e le nuove Megaevoluzioni

(Adnkronos) – The Pokémon Company International, per mezzo di una nota ufficiale, ha rilasciato un nuovo set di dettagli riguardanti i contenuti scaricabili Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione. L’espansione, altamente attesa, sarà disponibile per i giocatori su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 a partire da mercoledì 10 dicembre 2025.

L’elemento centrale del nuovo contenuto è l’esplorazione di Luminopoli che, a causa di strane distorsioni spaziali, si trasforma nelle cosiddette Luminopoli dimensionali. Queste “non-proprio-Luminopoli” ospitano non solo Pokémon megaevoluti mai visti prima, ma anche creature che superano il limite consueto del Livello 100.

Gli Allenatori saranno guidati in questa avventura da due personaggi chiave: la pasticciera di ciambelle Anjabelle e il suo compagno, il Pokémon misterioso Hoopa. I poteri di Hoopa, risvegliati da una delle speciali ciambelle di Anjabelle, gli permettono di trasformare le distorsioni in portali verso altre dimensioni. Anjabelle, con l’uso di bacche normali e dimensionali, preparerà ciambelle in grado di conferire potenziamenti essenziali per affrontare i Pokémon di altissimo livello.

Ad accompagnare gli Allenatori ci sarà anche un nuovo alleato, Ornella, presentata come “l’Erede del segreto della megaevoluzione”, determinata a incontrare tutte le creature megaevolute. Insieme al Team MZ, i giocatori sveleranno i misteri che circondano questi eventi anomali.

Ecco il trailer più recente sui contenuti di Megadimensione, disponibile anche sul canale YouTube Pokémon ufficiale.

L’espansione introduce due nuove Megaevoluzioni che faranno il loro debutto nel franchise:

MegaChimecho: quando si megaevolve, genera sei piccole copie di se stesso. Le onde sonore amplificate creano un potente attacco che può sopraffare qualsiasi avversario.

MegaBaxcalibur: diventa formidabile generando più energia Ghiaccio e brandendo una lama dorsale ingigantita. Per ottenerne la Megapietra, i giocatori dovranno salire di rango nelle Lotte Competitive online del Club Lotta Z-A.

Inoltre, è già stata resa disponibile una missione secondaria extra in Leggende Pokémon: Z-A che permette di ottenere il Pokémon misterioso Diancie. Ricevendo la Diancite tramite la funzione Dono Segreto, i giocatori sbloccano la missione “Brillante come una gemma” presso l’Agenzia Bellocchio. Il completamento di questa missione consente di catturare Diancie e di farlo megaevolvere in MegaDiancie, sbloccandone il pieno potere in battaglia.

