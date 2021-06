Le criptovalute rischiano di diventare una classe di attività, il che chiude tutti i dibattiti sensati?

Che tu faccia parte o meno della brigata di quello che vogliono restare poveri, non puoi ignorare le criptovalute. Ci sono molti argomenti per mantenere una certa valuta digitale nel tuo portafoglio – non ultimi gli spettacolari guadagni di cui hanno goduto alcuni investitori – ma altrettanti motivi per stare alla larga.

Coloro che hanno una mentalità sostenibile saranno probabilmente preoccupati che l’estrazione di Bitcoin utilizzi più energia dell’Argentina, mentre coloro che godono di una tranquilla notte di sonno potrebbero non essere in grado di gestire la volatilità.

Il Culto Del Bitcoin

Ciò che è particolarmente interessante è lo status di culto che la criptovaluta sembra essersi guadagnata. Chiunque dica qualcosa di negativo su Bitcoin viene immediatamente preso di mira, etichettato come stupido e condannato a una vita di povertà.

Di cosa si tratta di alcune risorse che le persone non possono sopportare che nessuno sia in disaccordo con loro? Quando un investimento diventa una religione?

Nel mondo degli investimenti, la criptovaluta è una risorsa relativamente nuova e gli investitori devono capire come valutarla e comprenderla correttamente. Alcuni concluderanno che è un biglietto per arricchirsi velocemente; altri lo considereranno un nuovo oro digitale in grado di fornire diversificazione; alcuni decideranno che non è solo per loro. Inoltre, e’ facile investire, basta usare piattaforme come bitcoin era, e non e’ necessario nessun intermediario.

Tutte queste decisioni vanno bene. In effetti, è fondamentale che ci siano persone con punti di vista diversi perché ogni acquirente ha bisogno di un venditore dall’altra parte del commercio, o l’intero sistema crolla.

Una delle cose più divertenti del mondo degli investimenti è la varietà e il dibattito: quando i troll di Internet cercano di spegnerlo, perdiamo la conversazione, la trasparenza, la responsabilità e la comunità. Investi come preferisci, ma i bulli di Bitcoin devono fermarsi.

Non Inseguire Guadagni a Breve Termine

Il mio fondo è aumentato o diminuito e di quanto? La performance è una delle cose più facili da misurare e comprendere per gli investitori, quindi non c’è da meravigliarsi che spesso sia la prima cosa che cercano quando scelgono un fondo.

Il problema è che “la performance passata non garantisce rendimenti futuri” – solo perché un fondo è salito alle stelle lo scorso anno, non significa che farà lo stesso negli anni a venire.

Quindi, sono rimasto affascinato nel leggere la nostra analisi di questa settimana sui fondi sia qui che dall’altra parte dello stagno che hanno prodotto rendimenti stellari nell’ultimo anno.

Alcuni fondi hanno raddoppiato il denaro degli investitori, quindi non sorprende che dopo una performance così forte spesso godano di una marea di afflussi da parte di nuovi acquirenti desiderosi.

Non ha senso investire dopo che qualcosa è salito alle stelle perché c’è solo una direzione in cui andare dall’alto (hai indovinato, di nuovo in basso). Non è sempre così, ovviamente: alcuni fondi superano davvero le prestazioni a lungo termine.

Ma dobbiamo tornare indietro di appena 12 mesi per essere in grado di giudicare questo. I rendimenti annualizzati sono una misura fantastica da utilizzare qui (e facilmente disponibile su Morningstar.co.uk, potrei aggiungere), indicandoci il rendimento medio che gli investitori hanno ottenuto in un determinato periodo di tempo. Questi tengono conto degli anni buoni e cattivi e ti dicono come te la sei cavata nel complesso.

E anche il monitoraggio di un fondo rispetto al suo gruppo di pari e benchmark è cruciale: non puoi guardare solo un numero isolatamente. Ad esempio, potresti essere molto felice se un fondo restituisse il 20% in un anno, fino a quando non ti rendi conto che l’indice è aumentato del 30% e i migliori performer nella sua categoria hanno ottenuto il 50%.

La performance può essere facile da capire, ma è solo metà della storia. I fattori alla base di questo, i modelli a lungo termine e il modo in cui i colleghi hanno fatto sono pezzi integranti del puzzle.