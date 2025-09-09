“I Love Lucca Comics & Games”: il film-documentario al cinema per raccontare un fenomeno culturale

(Adnkronos) – Il festival più grande al mondo dedicato al fumetto e alla cultura pop si prepara a sbarcare sul grande schermo. È stato svelato il trailer ufficiale di "I LOVE LUCCA COMICS & GAMES", un film-documentario che racconta la manifestazione attraverso le storie, la vita e le passioni di coloro che la animano. L'attesissimo evento cinematografico, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, arriverà in oltre 300 sale in tutta Italia il 10, 11 e 12 novembre 2025. Il film, prodotto da All At Once in collaborazione con Lucca Crea, la società organizzatrice del Festival, è la prima opera cinematografica che esplora la manifestazione per restituire l'immagine prismatica di una realtà unica nel panorama culturale. Al centro non c'è l'evento in sé, ma le persone che lo vivono e lo rendono possibile. Sono proprio loro — i partecipanti, definiti "VisitAutori" — i veri protagonisti e ambasciatori di un movimento che sta silenziosamente ridefinendo i modelli culturali globali, basati sui valori di community, inclusion, discovery, respect e gratitude. Ecco il trailer Nato da un'idea di Andrea Romeo, produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures, e di Manlio Castagna, che firma la regia e la sceneggiatura, il film intreccia le vite di chi attende tutto l'anno di ritrovarsi per celebrare una passione condivisa. Ad accompagnare i titoli di coda, il brano "Lucca Around", scritto da Frankie hi-nrg mc ed eccezionalmente interpretato da Lillo Petrolo.

Andrea Romeo ha sottolineato l'urgenza di raccontare questa realtà: "Lucca Comics & Games è molto più di un festival: è un organismo vivente, un ecosistema culturale in continua evoluzione. Con questo film abbiamo voluto restituire tutta la forza emotiva e narrativa che da sempre attraversa le sue strade, le sue persone, le sue storie. I LOVE LUCCA COMICS & GAMES nasce da un'urgenza: quella di raccontare, finalmente anche sul grande schermo, il cuore pulsante di una comunità che da quasi sessant'anni ridefinisce cosa significhi fare cultura popolare in Italia e nel mondo".

Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, ha espresso l'emozione per questo traguardo, proprio alla soglia del sessantesimo compleanno del festival: "Per noi è un'emozione travolgente essere raccontati in un'opera filmica che pone al centro i nostri partecipanti, i quali, invitati all'azione, costruiscono il senso della nostra manifestazione. È un momento storico senza precedenti, proprio alla soglia del sessantesimo compleanno, e restituisce il senso di un incredibile viaggio cominciato nel 1966 da Rinaldo Traini e poi elevato da Renato Genovese dal 1993".

Le prevendite per il film si apriranno ufficialmente il 24 settembre. I biglietti potranno essere acquistati direttamente a questo link.

