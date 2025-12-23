GCC Pokémon Pocket: il debutto della Megaevoluzione con l’espansione Fiamme Cremisi

(Adnkronos) – Il panorama del collezionismo digitale si espande ulteriormente. The Pokémon Company International il 17 dicembre 2025 ha ufficializzato il lancio di Fiamme Cremisi, la nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon Pocket. L’annuncio segue di pochi giorni il successo ottenuto agli App Store Awards 2025, dove il titolo è stato insignito del premio “iPhone Game of the Year” per la sua capacità di aver “reinventato il modo di collezionare carte”.
Il fulcro di questo aggiornamento è l’introduzione delle Megaevoluzioni all’interno dell’ecosistema mobile. I giocatori potranno aggiungere al proprio mazzo creature di alto profilo come Mega Charizard Y, Mega Venusaur e Mega Blastoise, classificati come Pokémon-ex.
Oltre al potenziamento delle dinamiche di lotta, l’espansione introduce una nuova linea estetica con illustrazioni dedicate al tema del laboratorio scientifico. Le modalità di acquisizione restano fedeli alla struttura originale dell’app: le nuove carte saranno disponibili attraverso l’apertura delle buste digitali o tramite la funzione “pesca misteriosa”. Per accompagnare il lancio, un’anteprima video è stata pubblicata sul canale ufficiale Pokémon su YouTube.
Il supporto al titolo proseguirà oltre il rilascio di Fiamme Cremisi con una programmazione serrata di eventi speciali che copriranno tutto il periodo festivo e l’inizio del nuovo anno:
Offerta per le feste (25 dicembre – 8 gennaio): Missioni specifiche con ricompense dedicate.
Evento bonus Mareep (1 – 11 gennaio): Lotte contro la CPU per l’ottenimento di buste promozionali (serie B, vol. 2).
Evento pesca misteriosa (9 – 19 gennaio): Introduzione delle carte promozionali di Heliolisk e Buneary, con l’implementazione di Buoni negozio evento.
Evento bonus Mega Latios-ex (17 – 27 gennaio): Sessioni di lotta avanzate per l’acquisizione della serie B, vol. 3 delle buste promo.
Il sistema, che mira a consolidare la sua posizione nel mercato dei live-service game, continuerà a ricevere aggiornamenti mirati a migliorare l’accessibilità e la varietà strategica delle sfide online
