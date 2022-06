Differenze tra giochi online e giochi offline: la guida completa

Esistono vari generi di giochi, ma le due grandi categorie si dividono tra giochi online e giochi offline, presentano delle differenze e c’è chi ama di più il mondo del virtuale, chi rimane sulla maniera classica.

Il mondo degli amanti del gioco è vasto, ma soprattutto presenta gusti differenti. Per fortuna l’industria del gioco riesce a soddisfare tutte le richieste e tutti i generi offrendo una grande e vasta scelta di tipologie di giochi, che sostanzialmente si suddividono e si classificano in giochi online e giochi offline. In questo articolo andremo a vedere nel dettaglio le differenze di queste due categorie e perché solitamente sono scelti.

Per introdurre l’argomento è bene specificare che i giochi online sono tutti quei giochi virtuali che si utilizzano tramite console, pc, telefoni e tablet e hanno alla base innovative tecnologie. Mentre i giochi offline, come dice la parola stessa sono tutti quei giochi, in cui è consentito giocare sempre dal un dispositivo ma senza nessuna connessione ad internet. Approfondiamoli nel dettaglio.

Giochi online

Come accennavamo prima e come suggerisce il nome stesso, i giochi online fanno parte di tutti quei giochi che necessitano di un dispositivo che è in grado di connettersi a internet, (pc, tablet, smartphone) e ne esistono di molte tipologie, tra i più amati e quotati troviamo i casinò online. Una piattaforma sicura e ben strutturata è quella del casino online NetBet che presenta molti giochi come le slot, la roulette, il poker e tanti altri, ricreando l’atmosfera del casinò reale direttamente a casa vostra… Inoltre molti siti presentano giochi da tavolo virtuali come le carte, gli scacchi ed inoltre offrono la possibilità di giocare usufruendo dei bonus di benvenuto molto utili.

Oltre a quelli sopraindicati esistono altri giochi online molto coinvolgenti ed appassionanti, e integriamo all’interno di questa categoria anche tutti i giochi virtuali come i videogiochi molto apprezzati e amati da grandi e piccini, ricreando atmosfere e coinvolgendo il giocatore a 360°.

Inoltre i giochi online sono molto apprezzati perché mettono alla prova le capacità del giocatore, spronandolo a dare sempre il meglio e a progredire, essendo molto competitivi, molte volte sono più amati dei giochi offline e più quotati.

Giochi Offline

I giochi offline invece, consentono di giocare sempre attraverso un dispositivo ma senza l’utilizzo di una connessione ad internet e di conseguenza non avviene uno scambio di dati con la rete e non è possibile raggiungere il dispositivo. Nei giochi offline quello che conta è la loro storia e che il gioco sia realizzato bene affinché attiri l’attenzione del giocatore, per questo motivo molte volte può capitare che si passino ore a giocare senza rendersene conto.

La differenza sostanziale tra le due tipologie di gioco quindi consiste nel fatto che i giochi online mirano a stimolare le capacità del giocatore mettendolo in competizione con gli avversari. Mentre i giochi offline mirano ad appassionare e far affezionare il giocatore alle caratteristiche e alla storia del gioco. Per quanto riguarda invece la differenza tecnica sostanzialmente è l’utilizzo o meno di internet per giocare.

Photo credits: Bruno Henrique