Tartaglia Aneuro in concerto al Teatro Trianon Viviani di Napoli il 4 maggio

Tartaglia Aneuro, il gruppo flegreo capitanato da Andrea Tartaglia, torna ad esibirsi dal vivo con un concerto che si pre annuncia straordinario che si terrà il giorno 4 maggio 2024 alle ore 21 presso il prestigioso Teatro Trianon Viviani di Napoli (ingresso euro 13 al botteghino oppure qui in prevendita sul circuito Azzurro Service).

[foto di Marco Carotenuto]

Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica contaminata che attinge dalla world music, patchanka latina e musica popolare.

Il concerto lancia il nuovo album della band flegrea “Dove Voglio Stare”, pubblicato dall’etichetta discografica Full Heads e distribuito da Believe, e promette di essere un viaggio straordinario attraverso suoni, emozioni e pensieri. Il leader della band, Andrea Tartaglia, guiderà il pubblico in un’esplorazione profonda della propria anima, condividendo brani che parlano di amore, dolore, gioia e sogno come un viaggio, un percorso attraverso pensieri, sorrisi, sguardi e sensazioni. mescolando musica, recitazione di monologhi, sketch e poesie inedite, offrendo al pubblico una visione critica del nostro tempo.

Durante lo spettacolo ci sarà la partecipazione di ospiti d’eccezione molto noti al pubblico: Daniele Sepe accompagnerà Tartaglia in una vibrante interpretazione di “Le Range Fellon”, mentre Valerio Jovine si unirà alla band nel pezzo “Il Sensazionale”. La magia delle tastiere sarà affidata ad Andres Balbucea, mentre il Cam Quartet arricchirà i brani con l’eleganza dei suoi archi. Riccardo Ferrara sarà alla chitarra classica per quasi tutto il concerto, mentre Gennaro Apuzzo si esibirà nei brani “Sent Ancora” e “Tarantella Finale”.

Tartaglia Aneuro è una band formata da Andrea Tartaglia (canto/chitarra), Paolo Cotrone (chitarra), Mattia Cusano (basso), Salvio La Rocca (percussioni) e Federico Palomba (batteria).

Altre info

Le tracce dell’album toccano diversi generi musicali come il folk napoletano ed inglese, reggae, rap, musica popolare, cantautorato e cumbia, il tutto in un crossover di mondi lontani ma vicini. La nascita dei brani si è sviluppata negli ultimi anni grazie agli svariati viaggi ed incontri di Andrea Tartaglia con artisti e persone comuni che lo hanno particolarmente ispirato. I brani sono stati arrangiati dall’intera band in un apposito ritiro di due settimane ad Ischia nel marzo del 2023, in una casa vicino al mare, dove l’ispirazione si è amplificata.

L’intero album – invece – è stato registrato presso il Soul Fingers Studio di Vincenzo Rizzo, storico tecnico del suono e produttore che ha collaborato con artisti e gruppi di fama internazionale come Mano Negra, Manu Chao, Massive Attack…

Tartaglia Aneuro, nascono nel 2012 per affermarsi poi rapidamente nella scena musicale napoletana. Il cantante e frontman Andrea Tartaglia riunisce attorno a sé il chitarrista e compositore Paolo Cotrone, il bassista Mattia Cusano, il percussionista Salvio La Rocca e il batterista Federico Palomba, dando vita a una band estremamente eclettica che ha saputo distinguersi nella fervida scena partenopea e ha saputo conquistare il pubblico grazie all’intensa attività live in ambito nazionale e internazionale nonché collaborazioni artistiche e open act di 99 Posse, Manu Chao, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Le Luci della centrale elettrica, Calcutta, Iosonouncane, Salmo, Clementino…

