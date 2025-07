Tesla apre un nuovo center a Roma e il primo store di Bari

(Adnkronos) –

Tesla continua l’espansione in Italia tramite la presenza di due nuove location, grazie all’avvio delle attività del nuovo Tesla Center di Roma Nord a cui, la settimana prossima, si aggiungerà l’apertura del primo Tesla Store della Puglia, a Bari. Il Tesla Center di Roma Nord, già aperto al pubblico, è situato a Saxa Rubra e offre ai clienti la possibilità di vedere da vicino e provare tutti i modelli del marchio mentre a Bari la location aprirà la prossima settimana. Queste due nuove location si aggiungono alla recente apertura del Tesla Center di Milano Vittuone, il più grande del paese, per raggiungere la cifra di ben 15 punti vendita in Italia. —[email protected] (Web Info)