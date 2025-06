Renault 5 E-Tech Electric Five: l’elettrica urbana compatta e versatile

(Adnkronos) –

Renault amplia la gamma della sua compatta elettrica con la nuova versione Five, progettata per offrire massima agilità e funzionalità in ambito urbano. La Renault 5 E-Tech Electric continua a conquistare il mercato europeo: oltre 36.000 unità vendute in pochi mesi dal lancio, con un posizionamento da leader tra i veicoli elettrici destinati ai clienti privati, soprattutto in Francia, Regno Unito e Spagna. Questa versione, fedele allo spirito della leggendaria Supercinque, conserva l’identità stilistica e tecnica del modello: cerchi da 18", piattaforma elettrica dedicata, retrotreno multilink e soluzioni progettate per il piacere di guida. Il motore della nuova Renault 5 E-Tech Electric sprigiona una potenza di 70 kW (95 CV) per una coppia di 215 Nm. La batteria da 40 kWh garantisce fino a 310 km di autonomia nel ciclo WLTP. Il sistema di ricarica con caricatore AC da 11 kW permette di ripristinare l’energia in modo rapido ed efficiente, sia da casa che presso colonnine pubbliche. All’interno spicca la tecnologia del doppio display OpenR, con quadro strumenti da 7” e schermo centrale da 10”, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Gli aggiornamenti avvengono da remoto (FOTA), assicurando sempre funzionalità all’avanguardia. Tra gli equipaggiamenti: fari Full LED, climatizzazione, due porte USB-C anteriori, freno di stazionamento elettrico e sedile posteriore abbattibile 60/40. La gamma Renault 5 E-Tech Electric si articola su cinque allestimenti: Five, Evolution, Techno, Iconic Cinq e Roland.

