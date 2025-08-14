Porsche Charging Lounge: nuova tappa per la mobilità elettrica premium

(Adnkronos) –

Porsche amplia la propria rete di ricarica esclusiva inaugurando a Ringsheim, in Baden meridionale, la sua ottava Charging Lounge. Situata strategicamente vicino all’autostrada A5 e a pochi chilometri dall’Europapark di Rust, la struttura offre un’esperienza di ricarica veloce e confortevole, ideale per viaggiatori, famiglie e professionisti in transito. La vicinanza a città come Friburgo, distante circa 40 km, rende il punto facilmente accessibile durante gli spostamenti in Germania e verso la Svizzera. La stazione di Ringsheim si inserisce in un network che comprende anche Bingen am Rhein, Estenfeld, Amburgo, Ingolstadt, Koblach in Austria, Leonberg e Nyon in Svizzera. Questa rete consente di pianificare itinerari europei sfruttando esclusivamente infrastrutture Porsche, combinando prestazioni e comfort. All’interno della nuova lounge sono disponibili sei colonnine DC da 400 kW, capaci di sfruttare appieno il potenziale di modelli come Taycan e Macan elettrico. Un Taycan può passare dal 10% all’80% di carica in circa 18 minuti, mentre un Macan richiede poco più di 20 minuti. Gli spazi interni ed esterni sono progettati per garantire relax e praticità: poltrone ergonomiche, distributori di snack e bevande, macchina del caffè, fontana d’acqua, due bagni moderni e connessione Wi-Fi ad alta velocità. All’esterno, aree coperte con sedute e diffusori audio permettono di godere di una pausa piacevole durante il viaggio. Ben 85.000 centri di ricarica hanno una potenza superiore a 150 kW. Partner preferenziali come IONITY e Aral Pulse, insieme a nuovi ingressi come Fines Charging in Bulgaria, garantiscono tariffe agevolate agli utenti Porsche Charging Service Plus.

L'accesso alle lounge è semplificato: grazie alla targa registrata nell'app My Porsche, il varco si apre automaticamente. In alternativa, è possibile utilizzare la Porsche Charging Card o un QR code per entrare e avviare la ricarica, con pagamento centralizzato e gestione rapida delle operazioni.