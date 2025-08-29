Nuova Peugeot 308 2025: look futuristico e interni digitalizzati

(Adnkronos) – La nuova generazione di Peugeot 308 e 308 SW 2025 segna un passo avanti importante per il marchio del Leone. Progettate in Francia e prodotte nello stabilimento di Mulhouse, le due versioni del modello uniscono eleganza, innovazione tecnologica e motori pensati per ogni esigenza, portando il piacere di guida a un livello superiore. Disponibili in cinque allestimenti, Style, Allure, Business, GT e GT Exclusive, le nuove 308 offrono quattro soluzioni di propulsione: elettrica, ibrida plug-in, ibrida leggera e diesel. Una scelta che riflette la volontà di Peugeot di rispondere a tutte le necessità di mobilità, dalla città ai lunghi viaggi. Il design esterno introduce per la prima volta il logo Peugeot illuminato, affiancato dalla caratteristica firma luminosa a tre artigli LED. La 308 berlina punta su linee sportive e proporzioni compatte, mentre la 308 SW esalta eleganza e funzionalità grazie a un posteriore filante e a un bagagliaio ampio e versatile. All’interno, il Peugeot i-Cockpit evolve con grafica 3D, volante compatto e touchscreen centrale da 10 pollici. Cinque i-Toggles configurabili e l’illuminazione ambientale a otto colori rendono l’esperienza di bordo personalizzabile. I materiali premium, come Alcantara e alluminio, rafforzano l’identità raffinata dell’abitacolo. La protagonista è la nuova E-308, equipaggiata con motore da 156 CV e batteria da 58,4 kWh, capace di garantire fino a 450 km di autonomia WLTP. Il sistema di ricarica rapida consente di passare dal 20% all’80% in soli 32 minuti con colonnine da 100 kW. Accanto all’elettrico troviamo l’ibrido plug-in da 195 CV, in grado di percorrere 85 km a zero emissioni, e l’ibrido da 145 CV, ideale per un primo approccio all’elettrificazione. Chi percorre molti chilometri può affidarsi al collaudato diesel BlueHDi da 130 CV, sinonimo di efficienza e affidabilità. —[email protected] (Web Info)