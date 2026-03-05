MERCEDES-BENZ lancia la nuova CLA Hybrid

(Adnkronos) –

Mercedes-Benz amplia la nuova famiglia CLA introducendo la versione hybrid a 48 volt, che si affianca alla variante 100% elettrica e segna un passaggio strategico nella gamma della Stella. L’ibrido benzina di nuova generazione è progettato per offrire consumi, prestazioni e costi di gestione paragonabili ai tradizionali Diesel del marchio in questo segmento.

Al centro della nuova proposta tecnologica c’è un inedito motore quattro cilindri turbo da 1,5 litri, completamente elettrificato, abbinato a una trasmissione a doppia frizione a otto rapporti con motore elettrico integrato e a una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh alimentata da un sistema a 48 volt. Il sistema consente alla CLA di viaggiare per brevi tratti in modalità completamente elettrica in città, di “veleggiare” fino a circa 100 km/h e di recuperare energia in tutte le marce con una potenza di rigenerazione fino a 25 kW.

Sul fronte tecnologico, la nuova CLA introduce il sistema operativo proprietario MB.OS, che insieme alla quarta generazione del sistema di infotainment MBUX integra l’intelligenza artificiale sviluppata con Microsoft e Google. Grazie alla connessione con la Mercedes-Benz Intelligent Cloud, il veicolo può ricevere aggiornamenti software over-the-air.

L’esperienza digitale è ulteriormente arricchita dall’MBUX Superscreen opzionale, che si estende su tutta la larghezza dell’abitacolo integrando il display del guidatore da 10,25 pollici, lo schermo centrale da 14 pollici e un ulteriore display da 14 pollici per il passeggero anteriore.

Tra le dotazioni di sicurezza e assistenza alla guida debutta la piattaforma MB.DRIVE, che include di serie il Distance Assist DISTRONIC, mentre il pacchetto MB.DRIVE Assist integra funzioni avanzate come l’assistenza alla sterzata e il cambio di corsia assistito

