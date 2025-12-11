Motori

Kia presenta il nuovo SUV compatto Seltos

by Adnkronos
Kia ha svelato in world premiere la nuova generazione di Seltos, il SUV compatto globale del brand coreano, protagonista di un profondo ripensamento in termini di design, tecnologia e fruibilità quotidiana.  

La nuova Seltos è pensata per chi vuole vivere da protagonista la propria mobilità, conciliando stile, praticità e connettività avanzata. 

La nuova Seltos nasce sulla piattaforma K3 e punta a innalzare l’asticella del segmento in termini di qualità percepita, comfort e sicurezza. L’auto mantiene la vocazione di “miglior rapporto qualità-prezzo” che ha contraddistinto il modello precedente, ma con contenuti certamente più ricchi e una user experience decisamente più evoluta. 

 

L’abitacolo è stato ridisegnato con una plancia bassa e orizzontale per migliorare la visibilità e trasmettere una sensazione di apertura. Il cambio Shift-by-Wire libera spazio nella console, mentre materiali di qualità e un layout essenziale creano un ambiente moderno e confortevole. 

Tra gli highlight spiccano il tetto panoramico, le 64 tonalità di illuminazione interna, i sedili posteriori reclinabili con ampia regolazione e un sistema audio premium ottimizzato per l’acustica dell’abitacolo. 

La gamma motori prevede varianti benzina ad alta efficienza, tra cui il 1.6 T-GDI da 180 CV e 265 Nm, abbinabile a cambi manuali a 6 marce o dual-clutch a 7 rapporti, e opzioni di trazione anteriore o integrale con sospensioni posteriori multi-link. Il selettore di guida Drive Mode (Eco, Normal, Sport) e la funzione Terrain con modalità Snow, Mud e Sand permettono di adattare il comportamento dell’auto alle diverse condizioni. 

Parlando di sicurezza la nuova Seltos utilizza ampiamente acciai ad altissima resistenza e parti stampate a caldo per migliorare la protezione degli occupanti. La dotazione ADAS include sistemi sofisticati come Highway Driving Assist 2, Lane Following Assist 2, Forward Collision-Avoidance Assist 2, Safe Exit Warning, Surround View Monitor e Parking Collision-Avoidance Assist in retromarcia, oltre ai sensori di parcheggio perimetrali. 

L’arrivo sul mercato europeo è previsto nel corso del 2026. 

