Cirelli Motor Company amplia la gamma

(Adnkronos) –

Cirelli Motor Company annuncia un ampliamento della propria offerta con l’introduzione di tre nuovi modelli che entreranno progressivamente in gamma a partire da aprile all’interno della Linea Silver.



L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di consolidamento del marchio, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand. La casa automobilistica struttura così la propria offerta su tre linee distinte: Black, Silver e Gold, ciascuna identificata dal colore dello scudetto e da una specifica identità di prodotto.

La Linea Black, contraddistinta dallo Scudetto nero, offre una gamma completa di otto veicoli, ciascuno con caratteristiche uniche.

La Linea Silver si contraddistingue in: Cirelli 3punto3 ( SUV compatto con motore benzina 1.5 Turbo da 160 CV (118 kW) e 258 Nm) – Cirelli 5punto5 ( con motorizzazioni turbo fino a 260 CV (182 kW) e 340 Nm) e CIRELLI 7punto7 ( con motorizzazioni 2.0 Turbo Ibrido da 218 CV (160 kW) e 340 Nm).

La Linea Gold, infine si compone di tre veicoli esclusivi: due SUV Cirelli3zero3 e Cirelli 5zero5 e una Berlina speciale Cirelli 7zero7.



Tra le opzioni energetiche disponibili rientra anche il biometano, proposto nella Linea Black su Cirelli 1 e Cirelli 6 e prossimamente anche su Cirelli 3.

—

motori

[email protected] (Web Info)