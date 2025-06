Brembo è Braking Technology Partner della 24 Ore di Le Mans

(Adnkronos) –

Brembo continua le celebrazioni dei 50 anni nelle competizioni Racing diventando Braking Technology Partner della 24 Ore di Le Mans. Sessantadue vetture, suddivise in tre diverse classi, prenderanno parte alla celebre 24 Ore di Le Mans, la gara di endurance più famosa al mondo. Il Gruppo Brembo fornirà almeno un componente (dischi, pinze, pastiglie, pompe freno, BBW, frizioni, pedal box e sospensioni) a tutte le 62 auto sulla griglia di partenza.

"Siamo orgogliosi di essere Braking Technology Partner della 24 Ore di Le Mans celebrando i 50 anni di Brembo nel Motorsport", ha dichiarato Daniele Schillaci, CEO di Brembo. "In questa 93ª edizione, è una grande soddisfazione sapere che ogni auto sulla griglia presenta almeno una soluzione fornita dal nostro Gruppo. Il Racing è un laboratorio vitale per sviluppare innovazioni che portiamo su tutti i veicoli nel perseguimento della nostra visione 'zero accident’”.

Con 31 vittorie ottenute nelle 36 edizioni disputate fino a oggi, Brembo sarà presente alla 24 Ore di Le Mans per tutti gli appassionati con uno stand situato nel Fan Village.