Auto elettriche, il recupero dopo un incidente può arrivare fino a 20mila euro

(Adnkronos) – Il tutto nasce da un fatto vero, si tratta di un’inchiesta del settimanale tedesco Der Spiegel che ha racconta il caso di una Peugeot e-208 incidentata e ritenuta materiale potenzialmente pericoloso per via della batteria ( si trattava di un modello EV).

Per rimuoverla sono dovuti intervenire dei tecnici specializzati e l’auto è stata messa in quarantena per circa una settimana in un container speciale ( di solito si usano anche le cisterne d’acqua per prevenire il rischio di “thermal runaway” – incendio spontaneo della batteria – durante il tragitto).

Il costo totale del recupero, trasporto e stoccaggio è arrivato a ben 20.000 €. Purtroppo tutto questo non sembrerebbe un caso isolato, altri guidatori di auto elettriche e le compagnie di assicurazione hanno spesso raccontato di pratiche simili a quanto è avvenuto.

L’inchiesta sottolinea tuttavia come questo si tratti di situazioni rare e non rappresentative della normalità del soccorso stradale. Diversi esperti citati dal settimanale tedesco evidenziano infatti che, nella maggior parte degli incidenti, le batterie restano integre e non richiedono protocolli così onerosi.

In Italia la situazione è molto diversa da quella successa in Germania: al momento non esiste una legge specifica che disciplini in modo dettagliato il recupero delle auto elettriche incidentate ma qualcosa sta per cambiare. Nello specifico nei prossimi anni sono attese regole più precise su sicurezza, formazione e procedure di recupero dei veicoli elettrici.

Le compagnie e gli operatori del soccorso e in particolare i gestori di carri attrezzi, stanno valutando infatti l’introduzione di personale specializzato per la gestione dei veicoli a batteria che però potrebbero tradursi in un aumento dei costi di assistenza.

In condizioni normali (guasto semplice senza danni alla batteria), le tariffe del soccorso stradale in Italia restano contenute:

• Tariffa ACI/Standard: Il soccorso di base costa mediamente tra i 116 € e i 140 € in autostrada.

• Sostituzione Componenti: In caso di riparazione post-incidente, i costi esplodono: un inverter può costare oltre 9.500 € e un pacco batteria tra i 10.000 € e i 40.000 € a seconda del modello

